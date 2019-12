Caen. La ville dévoile le budget 2020

Mercredi 11 décembre, la ville de Caen a dévoilé son budget primitif pour l'année 2020. Ce dernier s'équilibre à près de 188 millions d'euros contre 193,9 millions en 2019. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 39 millions d'euros, dont 6 millions de la communauté urbaine, notamment pour les espaces publiques.

Principaux investissements

Le Théâtre des Cordes, le groupe scolaire Lemière ou encore la Maison des jeunes et de la culture Venoix seront livrés à la rentrée 2020, et correspondent aux principaux investissements de 2020. La halle sportive Saint-Jean-Eudes sera livrée quant à elle en 2022. La rue d'Auge et le boulevard Clémenceau seront des grands chantiers l'année prochaine. Côté taxes, pour l'habitation et la foncière, la baisse des taux d'imposition de 1 % est maintenue.