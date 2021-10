Rouen. Un réveillon de fin d'année au Théâtre à l'ouest

Pour fêter dans la bonne humeur la Saint Sylvestre, le Théâtre à l'ouest opte pour un buffet dînatoire suivi de la comédie Homme/femme : couple mode d'emploi. La pièce est jouée trois fois de suite dans la même soirée : un véritable défi pour les comédiens. Le comédien et humoriste Arnaud Raymackers nous donne le ton :

Quel est l'historique de cette pièce ?

"Cette comédie de Patrice Lemercier mise en scène par Nathalie Hardouin tourne depuis 2009 à Paris. Elle a été également présentée dans le festival off d'Avignon en 2011 et elle a connu un tel succès depuis sa création que nous sommes plusieurs équipes à jouer simultanément ce spectacle dans de grandes villes françaises. Même si je suis déjà venu au Théâtre à l'ouest sur d'autres projets comme mon one-man-show Rayma tartines de vie et pour la pièce Ados versus parents, c'est la toute première fois que nous avons l'occasion de présenter Couple mode d'emploi aux Rouennais. C'est notre best-seller aux productions 16-19 puisque depuis que j'ai intégré l'équipe il y a cinq ans, j'ai dû déjà jouer cette pièce plus de 150 fois !"

Sous quel angle est abordée la relation de couple ?

"On pénètre dans l'intimité d'un couple : celui de Rémi et Julie. Le couple se prépare à sortir pour une petite soirée entre amis mais un conflit éclate et rien ne se passe comme prévu. C'est un duo vraiment explosif. La pièce est très rythmée et la tension crescendo. L'auteur nous montre tous les travers des couples. Homme et femme ne sont pas épargnés. C'est à la fois caricatural et très authentique : chacun s'y retrouve car ce couple est mis en scène dans des situations classiques de la vie quotidienne."

Pour les comédiens, quels sont les challenges qu'impose la pièce ?

"Je donne la réplique à Bénédicte Bourrel dans le rôle de Julie, c'est une comédienne que je connais bien et c'est essentiel au bon fonctionnement de la pièce que les deux comédiens soient très complices car les répliques fusent. Cette pièce exige aussi une grande minutie et l'aide et les conseils de la metteure en scène Nathalie Hardouin ont été essentiels pour le succès de la pièce. Nous partons cependant avec un vrai atout en poche car nous savons que cette pièce fonctionne toujours, cela nous a beaucoup rassurés quand nous avons pris le rôle de Rémi et Julie et comme le public s'amuse beaucoup c'est un vrai plaisir à jouer ! La vraie performance consiste à donner toujours autant d'énergie sur les trois représentations consécutives mais l'adrénaline et les rires nous boostent !"

Mardi 31 décembre 2019 à 18h30, 20h15 ou 22h au Théâtre à l'ouest à Rouen. 100€ par personne. theatrealouest.fr