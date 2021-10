Rouen. Les anti-réforme pas convaincus par les annonces

Chaque mot était pesé, analysé et décortiqué à chaud. Presque toutes les annonces ont été huées. Bien loin du Premier ministre, Édouard Philippe, et de ses annonces sur la réforme des retraites, des dizaines de manifestants se sont réunis le mercredi 11 décembre, pour écouter son discours. Certains ont même passé leur pause-déjeuner sur la place des Emmurées de Rouen, devant un écran géant, pour ne rien rater de ces annonces.

D'autres actions de contestation prévues

Au terme d'environ une heure d'allocution, la détermination était toujours la même pour des manifestants qui ne sont pas convaincus. "Il n'y a rien de neuf sous le soleil dans ces annonces. Le fait d'indexer le point sur les salaires qui n'augmentent pas, c'est illusoire. Pour moi, c'est un non ferme et catégorique", assure Didier, resté sceptique sous les halles après le discours. Géraldine, elle, ne comprend pas pourquoi "la question des enfants se pose pour les femmes" car, selon elle, le problème est plus profond : "Avant de parler de pensions de retraite, il faut régler cette question d'inégalité de salaires entre hommes et femmes."

À l'appel des leaders syndicaux, de nouvelles actions sont prévues dans les jours à venir, à commencer par un blocage de la route au niveau du Smédar, à Grand-Quevilly, dès 6h le jeudi 12 décembre. Un autre blocage devrait être organisé le lendemain matin avant une action d'envergure sur la zone commerciale de Tourville-la-Rivière, le samedi 14 décembre.