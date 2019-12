Cherbourg. Martin Louchart raconte son périple sur la Transat

A 17 ans, le skipper Martin Louchart a traversé pour la première fois l'Atlantique, à bord du class 40 Attitude Manche lors de la Transat Jacques Vabre qui a démarré du Havre le 27 octobre. Avec son coéquipier Frédéric Duchemin, le Granvillais s'est hissé à la 18e place du classement. De retour le mercredi 4 décembre en France, il s'est confié quelques jours plus tard au micro de Tendance Ouest, avant la soirée annuelle organisée par l'agence d'attractivité Latitude Manche, à la Cité de la Mer à Cherbourg, le vendredi 6 décembre. Le jeune skipper a notamment raconté le mode de vie sur son monocoque. Un périple qui n'était pas de tout repos. Et pour cause, il dormait seulement toutes les 1h30 en alternant avec son coéquipier. Mais il en faudrait plus pour freiner Martin Louchart, qui a déjà hâte d'y retourner.

En 22 jours, 15h, 48 minutes et 1 seconde, il a eu le temps de découvrir l'étendue des océans, avec sa part de merveilles, et de désagréments...

Il se prépare à la Route du Rhum

Martin Louchart a d'ores et déjà annoncé participer à la prochaine Transat aux côtés de Clara Fortin. Il devrait savoir en janvier 2020 s'il portera à nouveau les couleurs de la Manche… Prochaine étape pour le jeune lycéen (en classe de terminale) : des études qui allient connaissances et sport ! Martin Louchart aimerait intégrer un BTS technico-commercial option nautisme à Granville, ce qui lui permettrait de se préparer à la la mythique course en solitaire de la Route du Rhum 2022, qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe. Le jeune homme compte se préparer dès juin prochain, en traversant deux fois l'Atlantique avec l'ancien skipper de Groupama, Franck Proffit. Tout d'abord, de Granville aux îles de la Madeleine à Québec en faux solitaire, puis il participera à la course Québec – Saint-Malo avec, à son bord, trois coéquipiers pour revenir sur les terres de l'Hexagone.