Hérouville. Attention groupe culte : Massive Attack à Beauregard !

Les annonces n'arrêtent plus !

Beauregard vient de dévoiler un nouveau nom, et pas des moindres. Massive Attack se produira le dimanche 5 juillet au festival d'Hérouville-Saint-Clair. "Un rêve devenu réalité" pour le programmateur Paul Langeois et son équipe, qui tentent depuis plusieurs années de faire venir le groupe britannique en Normandie. Massive Attack, qui vient de célébrer les 20 ans de son album culte Mezzanine, sera accompagné "de nombreux guests" et "parcourra sa discographie mythique" promettent les organisateurs.

Au total sept noms sont connus avec Philippe Katherine, PNL, Catherine Ringer, Sum 41, Body Count feat Ice-T et Lorenzo. Tous seront sur scène du 2 au 5 juillet 2020, à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen.