Cherbourg. Grève : quelles conséquences sur les commerces ?

Depuis 6h30 ce mardi 10 décembre, le carrefour de la gare de Cherbourg a été filtré par 150 manifestants mobilisés contre la réforme des retraites. Ils étaient entre 2 500 (selon la Préfecture) et 4 500 (selon les syndicats) dans les rues du centre-ville à manifester. Bien que leur nombre soit en baisse de près de la moitié par rapport à jeudi 5 décembre, la perturbation du trafic n'est pas sans conséquence sur le chiffre des commerces alentour. Ce gérant d'un magasin de fleurs, situé juste à côté de la gare, a par exemple vu une baisse drastique des clients depuis jeudi. "Nos fleurs sont devenues un produit de luxe", a-t-il soufflé. Il a préféré garder l'anonymat pour éviter toutes représailles sur son commerce.

D'autres enseignes, comme l'épicerie et le restaurant Le Comptoir des Halles situé au 13 rue des Halles à Cherbourg a, quant à elle, vu la situation inverse se produire. "Depuis jeudi dernier, on a vu une hausse de 50 % de la fréquentation des clients. La plupart sont des couples qui viennent manger le midi. Sans doute préfèrent-ils rester sur Cherbourg plutôt que de rentrer chez eux en voiture, et ainsi éviter les bouchons", a expliqué Nicolas Cognard, serveur. Le magasin La Trinitaine située au 20 rue du Château à Cherbourg, a accueilli aussi une trentaine de clients supplémentaires par rapport à l'année dernière. En cause sûrement, les habitants du centre-ville qui préfèrent consommer sur place sans risquer de prendre leur voiture pour sortir. Une fréquentation due également aux paniers de produits régionaux proposés, qui font le bonheur des clients à la recherche de cadeaux de Noël.

