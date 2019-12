Le Havre. Des entrepôts au pied du pont de Normandie

HAROPA Port du Havre a annoncé en ce début décembre le lancement de la construction d'une immense plateforme sur le Parc logistique du pont de Normandie 3 (PLPN3). L'investisseur AG Real Estate et le promoteur de l'opération PRD vont réaliser une plateforme logistique de 92 000 m2. Les travaux démarreront en janvier 2020 pour une livraison début 2021. Il s'agira de la plus grande plateforme logistique construite au Havre. Elle proposera une offre locative avec des espaces divisibles (des cellules de 12 000 m2). Baptiste Maurand, directeur général d'HAROPA Port du Havre, estime que "le projet constitue une étape capitale dans le développement du PLPN3 et confirme l'intérêt des investisseurs pour l'activité logistique au Havre". La plateforme se situe juste à côté du Terminal multimodal et des terminaux de Port 2000.

Quelque 700 personnes travaillent sur les PLPN1 et 2. Mille cinq cents emplois sont attendus une fois le 3 achevé.