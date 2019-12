Musique. Qui était le rappeur Juice WRLD, mort à 21 ans ?

On a appris la terrible nouvelle dimanche 8 décembre, en fin de journée. Le rappeur Américain Juice WRLD s'est éteint à seulement 21 ans. Victime d'un malaise cardiaque lors de son arrivée à l'aéroport de Chicago, le jeune artiste est décédé dans l'un des hôpitaux de la ville.

Le natif d'Oak Lawn s'est d'abord fait connaître sur la plateforme Soundcloud. Il sort par la suite sa première mixtape 9 9 9, qui sera suivie en 2018 de son premier album Goodbye & good riddance, dont est extrait le tube Lucid dreams qui comporte un sample du morceau Shape of my heart, de Sting.

La même année il a dévoilé la mixtape Wrld on drugs avec Future et il a également remporté le Billboard Music Awards du Meilleur nouvel artiste. En 2019, il a sorti son deuxième album, l'excellent Death race for love. Au cours de sa carrière Juice WRLD a également collaboré avec Travis Scott, Gunna, Nicki Minaj ou encore le groupe de K-pop BTS.

Enfant, la mère de Jarad l'empêché d'écouter du rap, ce sont ses cousins qui lui ont fait découvrir des artistes comme Gucci Mane, Birdman et Lil Wayne. Il a d'abord pratiqué le piano, la guitare ou encore la batterie, avant de se pencher davantage sur le rap. Juice WRLD était à la fois chanteur et rappeur. Dans ses chansons, il retranscrit une vision sombre, n'hésitant pas à parler de son mal-être, de ses peines de cœur ou de son addiction à la codéine. Son style musical peut s'apparenter à du rap emo ou de la trap, style qui ressemblait à celui de son ami XXX Tentacion qui a été assassiné en 2018. Juice WRLD avait d'ailleurs écrit le morceau hommage Legends après le décès de son ami, dans lequel il dit : "Qu'est-ce que le club des 27 ? Nous ne dépasserons pas 21 ans", une ligne funeste qui se révélera finalement prémonitoire.

En France, Juice WRLD s'était fait connaître lors de son passage chez Mouv' où il s'était prêté à une session de freestyle sur des instrumentales de Dadju, Niska ou encore Ninho.

Considéré comme étant un prodige et un grand espoir du rap, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de son décès.

Putain Juice Wrld pas lui mec jsuis écœuré 🤦🏻‍♂️ RIP 🙏🏼 — ROOFTOP MEC (@Sch_Mathafack) December 8, 2019

rip JUICE WRLD 💔 — The Weeknd (@theweeknd) December 8, 2019