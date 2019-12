Caen. Des cadeaux "jardin" sous le sapin

Toute personne qui a la main verte et qui aime jardiner appréciera un cadeau de jardinage. Mais quel cadeau offrir à un fan de jardin ? Et vous, lequel aimeriez-vous recevoir ? Voici quelques idées qui changent du traditionnel livre de jardinage.

Offrir une plante est une valeur sûre, les variétés sont tellement nombreuses qu'on a l'embarras du choix. Apporter de la verdure dans les intérieurs permet de purifier l'air, d'introduire de l'humidité mais aussi du bien-être dans la maison. On optera pour des valeurs sûres comme l'orchidée, la rose de Noël, le poinsettia (étoile de Noël), le kalanchoé, l'amaryllis, voire des bulbes de printemps. Dans un joli contenant, l'effet est toujours garanti !

Les succulentes à la mode

La mode est à "l'Urban jungle", une tendance déco qui se met au vert et s'invite dans nos intérieurs : plantes exotiques, coussins fleuris, papier peint vert… L'accumulation de plantes est donc très tendance et permet de se sentir bien chez soi. Choisissez des plantes vertes en vogue avec un potentiel décoratif élevé, comme un pilea - ou plante à monnaie chinoise -, un oxalis pourpre - ou trèfle pourpre -, ou des plantes en suspension.

Les succulentes sont aussi à la mode : plantes faciles, décoratives, résistantes et peu exigeantes, elles se contentent de petits contenants, de lumière et d'un peu d'eau. Même ceux qui n'ont pas la main verte pourront en faire pousser chez eux. Et en plus, elles sont souvent à petit prix. On peut même en faire des compositions dans des terrariums ou de jolis pots en verre.

De la déco

pour le jardin

La plante est donc le cadeau qui plaira à tous, avec son large éventail de choix, à tous les prix et pour une place au jardin, au balcon, sur la terrasse ou en intérieur. Côté décoration, les idées pour amateurs de jardin sont nombreuses : bottes de jardin avec de jolis motifs, gants, tabliers, coffret avec de petits outils, ardoises pour noter le nom des plantes, pots colorés, jardinières, mini-serres… Vous avez l'embarras du choix ! Pensez aussi aux luminaires, certains sont très décoratifs en plus de leur fonction principale. Munis de LED, ils se rechargent souvent au soleil et apportent une belle touche de décoration. Les hôtels à insectes, les nichoirs et les mangeoires feront le bonheur des passionnés de nature et de jardin.

Les petits objets de décoration extérieure comme intérieure raviront les amoureux des plantes : un vase, un pot, un photophore. Offrez aussi du mobilier : transats, chaises longues… il faudra juste attendre les beaux jours pour s'en servir.