Alençon. Municipales 2020. Davantage de policiers ?

La liste Alençon s'unit pour réussir menée par Olivier Toussaint pour les municipales de mars 2020 à Alençon dévoile les membres de sa liste deux par deux. Et il y en a 35…

À chaque fois, les nouveaux candidats développent une partie de leur programme. "Cinq commissions sont au travail", explique Olivier Toussaint. Jeudi 5 décembre, Natacha Perrier, 51 ans, et Nicolas Trouillet, 24 ans, ont ainsi égrené les propositions de leur liste concernant la sécurité et la vie quotidienne : lancer une réflexion sur les ordures ménagères. "Le prix est inchangé mais il y a moins de service rendu", déplorent les candidats. C'est aussi la question de la mobilité et du stationnement, avec un projet de deux parkings, "dont un végétalisé". Mais les candidats ne dévoilent pas où… C'est aussi la gratuité du stationnement les samedis après-midi et au mois d'août. C'est encore la volonté de revoir la place Foch dans sa globalité, de rapprocher un arrêt de bus de l'hôpital, d'assurer une continuité dans le développement des pistes cyclables, et d'étudier la suppression de feux tricolore pour fluidifier la circulation.

Concernant la sécurité, la liste veut renforcer les compétences de la police municipale, dont elle augmenterait les effectifs. Elle veut "faire pression" sur le ministre pour obtenir davantage d'effectifs à la police nationale. Enfin, par les autres idées avancées, la mise en place de mode de garde des enfants sur des horaires atypiques, avec un projet de lieu intergénérationnel. Mais comme pour le parking, les candidats ne dévoilent pas où… "On prévoit des travaux raisonnables, il y en a eu tellement, il faut se calmer", tempère Olivier Toussaint.