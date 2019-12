fêtes. Un marché de Noël à Mondeville

Ce dimanche, Mondeville organise un marché de Noël à la Halle Bérégovoy avec de nombreuses animations.

Un programme complet

Animations culinaires, musicales, manuelles et ludiques… La journée s'annonce rythmée. En fin de matinée, l'école de musique du SIVOM produira un concert, suivi de l'apéritif du Père Noël et de son arrivée. En début d'après-midi, il sera possible de prendre des photos avec l'équipe pro féminine de l'USOM Basket. À 15 heures, le groupe "L'air de rien" réalisera un concert. Par ailleurs, l'équipe d'animation organise une distribution de bonnets et lampions en musique avec la fanfare des Diables bleus, une balade des lutins contée dans le parc du Biez ainsi qu'un spectacle "Aristo et ciboulette".

Pratique. Dimanche 15 décembre de 10 à 18 heures à la Halle Bérégovoy, Mondeville. Gratuit.