Rouen. Bonne nouvelle : un livre à découvrir sur la prison rouennaise

Surveillant pénitentiaire à la prison Bonne-Nouvelle et aujourd'hui responsable visio-conférence à la maison d'arrêt, Jean-Pierre Machain nous ouvre les portes de cette institution et nous dévoile l'histoire du bâtiment et des hommes qui l'ont fréquenté.

Une carrière en maison d'arrêt

L'auteur est originaire du Pas-de-Calais, et après des études en histoire de l'art et d'art plastique à Lille, il intègre un peu par hasard le monde pénitentiaire. "En novembre 1998 je devenais élève surveillant à la maison d'arrêt de Caen, raconte-t-il. Je suivais parallèlement la formation initiale de surveillant pénitentiaire à l'École nationale d'administration pénitentiaire à Paris." En 1999, il intègre l'équipe de surveillance de la prison de Rouen et effectue pendant cinq ans des roulements travaillant de jour et de nuit.

C'est aujourd'hui le responsable visioconférence de la prison : "Il s'agit d'établir des connexions audio et vidéo entre les tribunaux et les détenus dans le cadre des auditions", précise-t-il. Mais Jean-Pierre Machain est aussi responsable de la bibliothèque et du plateau technique : "J'ai en charge l'accueil des intervenants extérieurs concernant la réinsertion : Pôle emploi, Mission locale, Greta, Caf, Cimade".

Un défi personnel

Avec ce livre, Jean-Pierre Machain signe son tout premier ouvrage : "J'avais eu l'occasion de publier un article pour la revue Etudes normandes aux éditions PURH sur la prison de Rouen qui avait été remarqué par le directeur des éditions l'Écho des vagues. Il m'a alors sollicité pour la rédaction d'un ouvrage sur le sujet". Le projet débute en 2016 mais l'auteur attisé par la curiosité s'était déjà penché sur le sujet de manière approfondie depuis 2008.

Les éditions lui commandent un ouvrage d'au moins 200 pages, avec une importante masse documentaire et iconographique : un défi que relève volontiers Jean-Pierre Machain. "Il y avait déjà des sources inédites à exploiter sur place à la maison d'arrêt : des archives récentes accessibles sur demande aux chercheurs mais aussi des objets en lien avec le patrimoine carcéral : tenues, rondiers, mallette anthropométrique, etc. J'ai également puisé des informations aux archives départementales, je me suis inspiré de témoignages de fonctionnaires et de récits de détenus, ainsi que d'extraits de journaux locaux et nationaux."

Un angle d'étude original

Le livre débute par un historique des prisons rouennaises du Moyen-Âge à nos jours, puis l'auteur aborde en détail l'histoire de la prison Bonne-Nouvelle depuis sa création en 1860. Suivant la chronologie des événements, l'auteur évoque les figures majeures qui ont marqué son histoire : l'invention de la douche carcérale par le médecin François-Merry Delabost, le destin de résistants emprisonnés par les Allemands pendant l'Occupation et des affaires plus contemporaines. Le lecteur découvrira ainsi avec horreur l'histoire du cannibale de la prison mais aussi l'affaire de la Josacine empoissonnée.

L'ouvrage se distingue aussi en abordant l'histoire par le biais des objets conservés à Bonne-Nouvelle : trousse d'anthropométrie, notice d'information pour le détenu, objets confisqués lors des fouilles. Il évoque ainsi le mode de vie dans la prison tant du point de vue des gardiens que des détenus. "Par ce livre je tiens à montrer que cette prison est élément majeur du patrimoine rouennais", conclut l'auteur.

Pratique. Bonne nouvelle, histoire de la prison de Rouen. Jean-Pierre Machain. L'Écho des vagues. 29€.