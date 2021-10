Fécamp. Elle meurt après avoir été récupérée en mer

Le vendredi 6 décembre, vers 11h20, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CROSS Gris-Nez, a reçu une alerte qui provenait de la balise de détresse du bateau de pêche Le Mordu, situé au nord-est de Fécamp. Après de rapides vérifications, le CROSS a engagé un canot de sauvetage et dérouté l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, déjà en vol, pour une autre mission. Un dispositif complété par une patrouille terrestre sur le littoral ainsi que par un vol de l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile du Havre. Vers 12h30, l'hélicoptère Dauphin a récupéré en mer une personne en arrêt cardio-respiratoire, immédiatement évacuée vers l'hôpital de Fécamp, où elle a été déclarée décédée, une heure après. Les recherches du bateau de pêche et d'éventuels naufragés se poursuivent, en ce 6 décembre.