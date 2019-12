Cadeaux. Partez en famille au Futuroscope

Gagnez votre séjour pour quatre personnes au Futuroscope !

Vos entrées au parc durant deux jours, l'accès au spectacle du Cirque du Soleil, votre nuit d'hôtel avec petit-déjeuner. L'occasion de découvrir toutes les attractions et tous les spectacles du Futuroscope, comme L'Extraordinaire voyage, Danse avec les robots, Arthur l'aventure 4D, La Machine à voyager dans le temps des Lapins Crétins, Sébastien Loeb Xpérience mais aussi Futuropolis, la ville du futur où les enfants font comme les grands sur trois hectares, 21 attractions et jeux à partager en famille.

Durant les fêtes de Noël, accédez aux attractions en intérieur et vivez l'esprit de Noël tout en lumière au Futuroscope. Le village de Noël vous accueille en famille au cœur du parc. Les enfants pourront participer aux ateliers maquillage et coloriage, sous l'œil amusé du Père Noël, confortablement installé sur son traîneau. Découvrez aussi Yéti, un conte de Noël en 3D trépidant et drôle, pour toute la famille !

Pour jouer, envoyez par SMS le mot FUTUROSCOPE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 13 décembre, entre 8h30 et 9h.