Calvados. Jugé pour homicide involontaire

Ce jour de juin 2016, le temps est clair et la route est droite. Le conducteur d'un Scénic rentre d'un week-end pour rejoindre son domicile en Bretagne. En quelques secondes, à hauteur de Saint-Vaast-sur-Seulles, la voiture va se déporter pour venir percuter de plein fouet une Dacia arrivant en face. À son bord, un jeune retraité et son épouse qui reviennent du Mont-Saint-Michel et rentrent sur Bayeux. Dans la violence du choc, l'homme sera tué sur le coup. Sa femme sera grièvement blessée.

L'enquête et les expertises médicales ne trouveront aucune explication. Pas d'alcool, pas de stupéfiants, pas d'excès de vitesse. Pas, non plus, même si le prévenu a eu des antécédents cardiaques, de trace de malaise. La conclusion est donc aussi simple que difficile à entendre par la famille de la victime. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un endormissement : "un accident qui peut arriver à chacun d'entre nous et dont on porte le poids toute sa vie", diront chacun leur tour la procureure et l'avocat de la défense.

Une émotion palpable

Au premier rang, au bord des larmes, l'épouse et les deux filles de la victime attendent le jugement depuis trois ans et demi. Dans un texte émouvant lu par la fille aînée, elles expliquent la souffrance de leur vie qui ne sera plus jamais la même, elles disent leur douleur du manque, elles expriment leurs interrogations sur le fait que le prévenu n'ait jamais pris contact avec elles. À la barre, un homme très ému et visiblement affaibli par la culpabilité, qui reconnaît sa responsabilité, même s'il ne s'est jamais souvenu des moments qui ont précédé l'accident. S'adressant à la famille, il ajoute "j'aurais voulu votre pardon, mais je sais que ce n'est pas possible". La procureure requiert dix mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension de permis de neuf mois. Le tribunal le condamne à six mois de prison avec sursis.