Matthew McConaughey, trader pour Scorsese

Après le film jeunesse Hugo Cabret, Martin Scorsese continue d'aligner un casting quatre étoiles pour son prochain projet, situé dans le milieu de la finance. Matthew McConaughey s'ajoute désormais à Jean Dujardin, Kyle Chandler, Jon Bernthal ou encore Rob Reiner parmi les seconds rôles de choix du long métrage.

Le film reposera sur l'association de Leonardo DiCaprio et Jonah Hill. The Wolf of Wall Street s'inspire de l'histoire vraie de Jordan Belfort, courtier en bourse devenu la pire caricature du trader, entre argent et femmes faciles mais aussi délit d'initié. Le tournage de The Wolf of Wall Street doit commencer courant août.