Pays d'Alençon : premier bilan touristique "satisfaisant"

Les professionnels du tourisme du pays d’Alençon s’estiment plutôt satisfaits de ce début de saison touristique selon une étude réalisée par l’office de tourisme du pays d’Alençon auprès de 25 professionnels.

Chez les hôteliers, le taux de remplissage est en hausse par rapport à 2011. De grands évènements comme Le Mans Classic ont permis à l'activité hôtelière de profiter de l'arrivée de nombreux touristes étrangers. La clientèle hollandaise est en forte progression, les Britanniques sont toujours nombreux, mais dans une moindre mesure. Les restaurateurs sont plus réservés.

Les sites de loisirs sont satisfaits des taux de fréquentation malgré une météo défavorable. Le Musée de la Dentelle affiche notamment une nette progression grâce à la nouvelle exposition sur la Dentelle et le Congrès OIDFA qui s'est tenu début juillet à Caen.

Mieux que prévu

Concernant les gites et chambres d’hôtes, le bilan de mi-saison est globalement peu satisfaisant. Les volumes sont inférieurs à ceux de 2011 et il y a peu de chances que le mois d'août permette de rattraper le retard accumulé, les réservations de dernière minute sont plus nombreuses, et sont tributaires des conditions météo.

Selon l’office de tourisme du pays d’Alençon, globalement, cette saison touristique 2012 commence sur de meilleures bases que prévues après un printemps décevant du point de vue de la météo. Alençon joue à plein son rôle de ville-étape pour de courts-séjours de qualité, ce qui profite à certains types d'hébergements plutôt que d'autres, davantage tributaires de la météo peu clémente depuis début juillet.