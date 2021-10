Rouen. Premier pas pour la réouverture partielle de Lubrizol

Une première étape franchie par la direction de l'usine Lubrizol à Rouen. Son projet de reprise partielle de l'activité a reçu un avis technique favorable, mardi 3 décembre, de la part de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Normandie. L'information a été révélée mercredi 4 décembre, au cours d'une conférence de presse par le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand.

Stockage réduit

Cette reprise partielle concerne l'activité dans les bâtiments administratifs, et surtout la réouverture de "deux petites unités de mélange", explique Pierre-André Durand. Ces unités ne nécessitent pas de produits finis mais des matières premières, "qui ne sont pas les matières les plus inflammables dans le process, mais des mesures de précautions figurent dans le projet".

L'usine Lubrizol va revoir "drastiquement" sa capacité de stockage avec des produits qui seront vendus directement aux clients ou stockés ailleurs. D'ailleurs, selon la Dreal, dans le cadre de cette réouverture partielle, le classement de l'usine Lubrizol pourrait changer. Actuellement placée en Seveso seuil haut, elle pourrait passer à seuil bas voire moins.

À noter que cette possible reprise n'aura pas d'impact sur l'enlèvement des fûts qui est toujours en cours, et qui se poursuivra pendant "un mois et demi voire deux mois", précise le préfet. De même que l'enquête judiciaire, qui est limitée à la zone touchée par l'incendie le 26 septembre.

Réunion le 10 décembre

Cet avis technique de la Dreal fera l'objet d'un examen lors d'une réunion du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) qui se tiendra mardi 10 décembre. Le préfet a annoncé qu'il suivra cet avis consultatif pour autoriser ou non une reprise partielle de l'activité. "S'il est négatif, les choses en resteront là. S'il est positif, je pourrai prendre l'arrêté d'ouverture partielle."

Le préfet de la Seine-Maritime prendra ensuite un arrêté actant la décision et pouvant ainsi permettre une réouverture partielle de l'usine Lubrizol, à l'arrêt depuis l'incendie le 26 septembre.