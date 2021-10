Orne. Un tiers des écoles fermées le 5 décembre

Le mouvement national intersyndical interprofessionnel de mobilisation contre la réforme des retraites s'avère particulièrement suivi dans les écoles de l'Orne, où un tiers d'entre elles resteront fermées jeudi 5 décembre 2019.

La direction départementale de l'Éducation nationale de l'Orne vient d'envoyer aux collectivités les chiffres concernant la mise en place du service minimum d'accueil, qu'elles sont censées mettre en place. De source syndicale, d'après ces chiffres basés sur les déclarations préalables des enseignants du 1er degré, 58 écoles sur 174 seraient fermées et 627 enseignants devant élèves en primaire (sur 944) sont susceptibles d'être grévistes, soit les deux tiers des enseignants.

Il n'y aura pas de service de garde des enfants à Alençon. - Eric Mas

Les écoles fermées en raison de la grève intersyndicale interprofessionnelle du 5 décembre, sont :

Alençon Dupont- Alençon Jules Verne- Alençon Point du Jour- Alençon Desnos- Argentan La Fontaine- Ségrie Fontaine- Aube- Bazoches au Houlme- Bazoches sur Hoene- Boucé- Cerisy Belle Etoile- Crouttes- Crulai- Donfront Brassens/Brel- Ecorcei- Ecouché- Radon- Essay- Flers Sévigné/Bert- Le Bourg St Léonard- Urou et Crennes- Irai- L'Aigle Mazeline- L'Aigle La Ribambelle- L'Aigle Galleron- L'Aigle Victor Hugo- La Ferté Fresnel/Glos la Ferrière-Gauville- La Lande Patry- La Selle la Forge- Les Aspres- Neuilly sur Eure- Macé- Ménil Erreux- Montmerrei- Monts sur Orne- Mortagne Chartrage- Moulins la Marche- Nécy- Passais la Conception- Putanges- Rânes- St Denis sur Sarthon- St Evroult Notre Dame du bois- St Fraimbault- St Germain de la Coudre- St Langis les Mortagne- St Mard d'Egrenne- St Martin d'Ecublei- St Pierre d'Entremont- St Sulpice sur Risle- Ste Honorine la Guillaume- Tinchebray- Frênes-Randonnai- Trun. S'ajoutent : CEF Ste Gauburge-SEGPA de Mortagne- ULIS collège de Mortagne- ULIS collège de Sées.

En plus des 58 écoles écoles fermées, 51 autres auront 50 % ou plus de grévistes et seront également très impactées par la journée nationale de grève du jeudi 5 décembre : Alençon Courteille- Alençon La Fontaine- Alençon Masson- Alençon Molière- Argentan Anne Frank- Argentan Pagnol- Argentan Prévert- Athis de l'Orne- Bellême- Berd'huis- Carrouges- Ceton- Chailloué- Champsecret- Chandai-Damigny- Vingt-Hanaps- Flers Les Vallées- Flers Morin/La Fontaine- Flers Roland- Flers Roland/Hugo- Flers Sévigné maternelle- Rai- La Chapelle d'Andaine- St Clair de Halouze- St Ouen sur Iton- St Pierre du regard- St Symphorien des Bruyères- Tourouvre- Valframbert - Vimoutiers.

Seulement 37 écoles dans l'Orne sur 174 ne seront pas concernées par le service minimum d'accueil, pour ce jeudi 5 décembre.