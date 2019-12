Normandie. Aucun train vers Paris jeudi 5 décembre

Le mouvement de grève interprofessionnelle du jeudi 5 décembre s'annonce extrêmement suivi à la SNCF. "Environ 90 % du personnel roulant y participera", annonce Philippe Lefevre, directeur régional adjoint SNCF Mobilités pour la Normandie et Paris Saint-Lazare, lors d'une conférence de presse, mardi 3 décembre.

Seulement quatre trains

"Le 5 décembre, le mouvement sera conséquent puisque seulement quatre trains circuleront", détaille-t-il. Il s'agira de deux allers-retours entre Le Havre (Seine-Maritime) et Rouen qui seront maintenus à des horaires du matin et du soir.

En revanche, l'ensemble des autres trains, TER ou Intercités, ne circuleront pas en Normandie jeudi 5 décembre, y compris en direction de Paris. "Certains postes d'aiguillage sont essentiels dans le bon fonctionnement du réseau, explique Philippe Lefevre. Mais celui de Mantes-la-Jolie ne sera pas tenu de la journée."

En compensation, la SNCF déploie 110 cars pour relier les grandes gares de Normandie. Mais là aussi, aucun de ces cars n'aura pour destination la région parisienne, en raison de l'important report de trafic attendu sur les routes.

Plan de transport pour jeudi 5 décembre - SNCF

Une cinquantaine de gilets rouges

Philippe Lefevre rappelle l'importance pour les usagers de "reporter leur voyage" pendant la période du 5 au 8 décembre et que l'ensemble des billets seront remboursables, y compris ceux portant la mention "non annulable, non remboursable". Pour les abonnés, le potentiel geste commercial sera annoncé ultérieurement.

Malgré tout, du personnel sera mobilisé en gare pour renseigner les voyageurs. "Une cinquantaine de gilets rouges seront déployés dans 17 gares de Normandie", ajoute Philippe Lefevre. Le compte Twitter TER Normandie sera exceptionnellement mobilisé en continu, de 6h à 20h pour renseigner et informer les voyageurs.