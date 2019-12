CH du Rouvray. Deux maires écrivent au Premier ministre

Les semaines passent, mais la situation n'évolue pas. Au Centre hospitalier du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen, le personnel continue sa mobilisation pour obtenir de meilleures conditions de travail et d'accueil des patients. Une situation qui a déjà mobilisé de nombreux élus locaux, qui reconnaissent que l'hôpital psychiatrique de l'agglomération rouennaise n'offre pas les garanties nécessaires.

Des investissements significatifs

Les deux derniers à rejoindre le mouvement sont Yvon Robert et Luce Pane, respectivement maires de Rouen et de Sotteville, qui ont décidé de cosigner un courrier adressé directement au Premier ministre, Édouard Philippe. Dans ces lignes, les deux élus pointent du doigt plusieurs dysfonctionnements régulièrement décriés par le personnel du Rouvray, comme "la suroccupation des unités" ou "l'information des patients en soins sans consentement". Pour aider le personnel, "dont le dévouement et le professionnalisme ne sont pourtant plus à démontrer", selon eux, ils demandent à Édouard Philippe de faire respecter l'accord obtenu en 2018, après un long mouvement de grève rythmé par une grève de la faim.

Pour améliorer les choses sur le long terme, Yvon Robert et Luce Pane demandent aussi à l'ancien maire du Havre "que l'État engage immédiatement un plan d'investissement significatif en faveur de cet établissement". Pour le moment ce courrier n'a pas encore obtenu de réponse de la part de Matignon.