Caen. Pour élire votre maire, inscrivez-vous avant le 7 février 2020

Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faudra être inscrit sur les listes électorales. Les électeurs ont jusqu'au 7 février pour le faire, en personne, auprès du service citoyenneté de l'Hôtel de ville de Caen ou dans les pôles de vie de quartier, ou via le site service-public.fr. Pensez à vous munir d'une carte d'identité, d'un passeport ou d'un décret de naturalisation, et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture, avis d'imposition, attestation d'assurance habitation, etc.).