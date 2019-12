Cocasse. Camille Lellouche en vrai !

Sur scène, dans son one-woman-show, la youtubeuse chante et s'accompagne au piano ou à la guitare, danse et joue la comédie. "J'interprète une galerie de personnages dans ce spectacle : des femmes issues de milieux différents qui sont toutes confrontées à la solitude", explique Camille. Parmi elles, les internautes auront plaisir à retrouver Ninette, la reine des tutos beauté. "Mais j'ai une tendresse toute particulière pour la femme de Lenny, confie Camille. C'est une femme battue, habitant le Nord et qui rêve d'être chanteuse. À travers elle, j'évoque les violences faites aux femmes, un sujet qui me tient à cœur." Que ce soit la bobo, la michto, la comédienne, la cagole, la routière, tous ses personnages ont le mérite d'être à la fois drôles et touchants : "Il y a un peu de moi dans chacune d'elles", reconnaît la comédienne !

Pratique. Mardi 10 décembre à 20h30 à l'espace de Forges-les-Eaux. 36€. Tél. 02 32 89 80 80