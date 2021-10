Football. Quevilly Rouen Metropole poursuit sa série

Si le contenu commence à plaire à Manu Da Costa (voir ci-contre), les résultats viennent aussi prouver que QRM est en pleine opération redressement. La dernière preuve en date ? Le point du nul arraché dans les dernières secondes contre Béziers, vendredi 29 novembre, sur la pelouse de Diochon, au terme d'un match à rebondissements.

Tout avait bien commencé pour les Rouges et Jaunes qui ont ouvert le score à la 25e minute, sur un centre de Moussa Guel repris de la tête par Alexis Araujo (1-0). Rentrés à la mi-temps sur cet avantage, les joueurs de Manu Da Costa ont vu leur adversaire du jour revenir à la marque à la 58e minute par Mickael Tacalfred et, pire, prendre l'avantage à la 68e minute par El Hamzaoui (2-1). Malgré une expulsion à la 84e minute d'Alexis Araujo (second carton jaune), les Normands sont parvenus à égaliser par Gaétan Laura, sur un penalty dans les arrêts de jeu.

Ne pas tomber dans le piège de la Coupe

Dans son analyse d'après-match, en conférence de presse, le coach normand notait justement le fait que ses joueurs ne s'étaient pas laissé abattre, "malgré pas mal de scénarios contre nous". Toujours dans la zone, QRM est toutefois revenu dans la lutte pour le maintien grâce à une bonne série d'invincibilité qui dure maintenant depuis quatre matchs en championnat, avec huit pris sur 12 possibles. Sans compter les tours de Coupe de France passés avec succès, qui participent à redonner confiance à tout un groupe.

Justement, c'est la Coupe qui attend les protégés du président Mallet pour leur prochain rendez-vous. Le samedi 7 décembre, ils devront se défaire de Prix-lès-Mézières, une équipe de la région Champagne-Ardennes qui évolue en National 3. Supposés supérieurs sur le papier, les Rouges et Jaunes devront passer ce 8e tour sans encombre pour ne pas risquer de voir toute la confiance durement retrouvée disparaitre en un clin d'œil. En cas de succès, ils aborderaient plus sereinement leur prochain déplacement, au Red Star.