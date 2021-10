Cinéma. Un fan voit Star Wars 9 en avant-première

C'est la belle histoire du jour. Le neuvième volet de Star Wars, qui mettra en scène la conclusion de la saga Skywalker sera disponible le 18 décembre. Les fans de Star Wars attendent donc la sortie de ce nouvel épisode avec impatience, mais un fan de la série a eu le droit à une projection privée, pour visionner le film en avance.

Hospitalisé en Angleterre, au Rowans Hospice, un patient gravement malade a demandé à voir le film événement en avant-première, et c'est sur Twitter que Disney lui a répondu favorablement. Il a donc pu visionner le film entouré de sa famille, de Chewbaka et d'une armée de Stormtrooper. Un beau moment immortalisé par un cliché.

A dying Star Wars fan in England got to see #TheRiseOfSkywalker today at @RowansHospice with his family, thanks to @Disney and @RobertIger. Here's a photo of the patient and his son, who wanted to remain safely anonymous. @ABC pic.twitter.com/gLOnANqYrT