Rouen. Les Dragons prennent leur revanche

Le match

Après avoir été sèchement battu par ces mêmes Brûleurs de Loups la semaine passée (6-1), les Dragons avaient à cœur de laver l'affront mais malgré une bonne entrée en matière, les Rouennais se faisaient contrer et encaissaient le premier but de Fleury (1-0). Bien décidés à ne pas subir le même sort que lors de la dernière rencontre, les Normands profitaient de la première supériorité numérique pour égaliser par Nicolas Deschamps (1-1). Mieux, ils prenaient l'avantage sur la 2e supériorité numérique grâce à une conclusion de Marc-André Thinel (2-1). De retour des vestiaires, les joueurs de Fabrice Lhenry bien meilleurs que leur adversaire du jour faisaient le break sur un tir lointain et un peu anodin d'Atté Makinen qui trompait Horak (3-1). Le rouleau compresseur rouennais était en route et Nicolas Deschamps s'offrait un doublé pour le 4-1 peu après la mi-match. Au début du 3e tiers, les Grenoblois avaient un sursaut d'orgueil et revenaient au score en supériorité numérique par Patrick Mceachen 4-2. Mais la soirée devait rester parfaite puisque c'était au tour de Vincent Nesa de redonner trois buts d'avance au tableau d'affichage (5-2).

La fiche

Grenoble - Damien Fleury (Joel Champagne, Patrick Mceachen) 2:55

Rouen - Nicolas Deschamps (en supériorité numérique) (Chad Langlais, Marc-Andre Thinel) 4:27

Rouen - Marc-Andre Thinel (en supériorité numérique) (Nicolas Deschamps, Joel Caron) 10:03

Rouen - Atte Makinen (Anthony Guttig, Kevin Dusseau) 6:21

Rouen - Nicolas Deschamps (Kevin Dusseau) 11:52

Grenoble - Patrick Mceachen (en supériorité numérique) (Kyle Hardy, Peter Valier) 1:36

Rouen - Vincent Nesa (Marc-Andre Thinel) 3:33

Le classement ne bouge pas pour les Dragons de Rouen qui restent en 4e position avant de partir chez les Rapaces de Gap ce mardi 3 décembre 2019.