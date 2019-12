Rouen. Des renforts sur le réseau Astuce pour la fin d'année

Pour les dimanches 8, 15 et 22 décembre après-midi, le réseau Astuce renforce certaines lignes à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il y aura un métro toutes les 7 minutes entre les stations Boulingrin et Saint-Sever, deux fois plus de Teor avec un passage toutes les 4 minutes en centre‐ville (entre le CHU et Mont‐Riboudet Kindarena) mais aussi deux fois plus de passages sur les lignes Fast. À noter qu'en parallèle, le mouvement de grève quotidien de 55 minutes, commencé fin septembre, se poursuit jusqu'au 31 décembre.