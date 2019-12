Hockey sur glace. Division 1 : Caen chute à Neuilly

Le Hockey Club de Caen (Calvados) comptait poursuivre sa série positive ce samedi 30 novembre 2019. Après leur victoire de la semaine dernière face à Clermont-Ferrand (2-1), les Drakkars avaient la possibilité d'enchaîner un cinquième succès de rang en championnat. Pour cela, il fallait battre les Bisons de Neuilly-sur-Marne.

Le match

Sur la petite patinoire de Neuilly-sur-Marne, le premier tiers-temps est accroché. Les locaux ouvrent rapidement le score par Joe Dube grâce à leur supériorité numérique (1-0, 7'). Les Drakkars reviennent dans la partie en fin de tiers avec une réalisation d'Igor Halas (1-1, 16').

Des pénalités et encore des pénalités

Si le premier tiers a été plutôt calme niveau pénalités, le suivant est beaucoup plus agité. Pas moins de 10 pénalités sont à décompter. Pendant ce deuxième tiers, pas de buts mais un jeu constamment arrêté et des difficultés pour les hommes de Luc Chauvel de tirer au but.

Lors de la dernière manche de ce match, les offensives normandes sont rares et ces derniers ne parviennent à tenter leur chance qu'à deux reprises. Neuilly-sur-Marne en profite pour reprendre l'avantage grâce à Brody Silk (2-1, 48'). Le score ne bougera plus et les Drakkars s'inclinent pour la deuxième fois de la saison en championnat, la première défaite à l'extérieur.

La fiche du match

Neuilly-sur-Marne – Caen 2-1 (1-1, 0-0, 1-0)

Neuilly-sur-Marne : J.Dube (V.Vrielynck, M.Auvitu, 7'), B.Silk (V.Vrielynck, S.Saliji, 48')

Caen : I.Halas (J.Prosvic, E.Aurard, 16')

La réaction

Loup Benoît (joueur des Drakkars de Caen) : " On a eu nos chances, malheureusement on a tiré deux fois sur le poteau, on aurait pu prendre le lead. On n'a pas eu la réussite et eux, ils ont quand même été un peu plus dangereux que nous. C'est toujours compliqué de jouer à Neuilly. On est déçu car on n'aime pas perdre. C'est particulier de se déplacer ici, il ne faut pas se prendre la tête et rebondir la semaine prochaine chez nous. On a deux matchs très importants contre Cholet et après on rejoue Neuilly mais cette fois à domicile donc on aura peut-être le temps de penser à une revanche. "

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars recevront Cholet à la patinoire de Caen-la-Mer, le samedi 7 décembre 2019 (20h30). Cette 13e journée de Division 1 sera l'occasion pour les Caennais de renouer avec la victoire.