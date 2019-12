Rouen. La grande parade de retour !

C'était censé être un événement éphémère, mais la pression populaire a finalement été la plus forte. Le dimanche 8 décembre, la ville et les commerçants de Rouen organiseront leur deuxième Grande parade de Noël, après le succès de l'année dernière. Cet événement doit être l'animation phare du programme concocté pour Rouen givrée, et les organisateurs n'ont pas hésité longtemps avant de récidiver. "Malgré une météo exécrable, il y avait quand même eu 40 000 personnes qui étaient venues l'an dernier", assure Pierre-Vincent Langlois, président de l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen.

Pour cette deuxième édition, 10 chars et plus de 150 danseurs sont attendus pour déambuler dans les rues du centre-ville et aller à la rencontre des amoureux de la magie de Noël. Le cortège s'élancera depuis le pont Corneille à 16 h 30 pour entamer sa déambulation en remontant le long de la rue de la République.