Orne. Le département recrute quinze médecins salariés

Le Conseil départemental de l'Orne recrute quinze médecins généralistes : l'annonce a été faite vendredi 29 novembre, lors de sa session plénière.

Le département ouvrira son Centre départemental de santé sur plusieurs sites à travers le département, en janvier 2020. Un centre départemental avec des médecins salariés, complémentaires des structures libérales, pour consolider l'offre médicale et permettre un accès aux soins à tous les Ornais. Outre les quinze généralistes, le département recrute aussi cinq secrétaires médicaux, un directeur et deux gestionnaires administratifs et financiers. Ces 23 postes seront pourvus au fur et à mesure du déploiement du dispositif sur le territoire.