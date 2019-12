Fêtes. Où peut-on rencontrer le fameux… Père Noël ?

En ce moment, le Père Noël et ses petits lutins ont beaucoup de travail, Noël approche à grands pas. L'homme à la barbe blanche prendra un peu de son temps pour rencontrer les enfants. Mais, où peut-on le voir ?

Caen

Sur le marché de Noël, une maison est dédiée au Père Noël. Il sera présent les mercredis 11 et 18 décembre et les week-ends du 7, 14 et 21 décembre, de 15 à 19 heures.

Ouistreham

La ville organise un marché de Noël, samedi 7 et dimanche 8 décembre dans la grange aux Dîmes. Sur place : retrouvez une exposition-vente d'objets réalisés par des artisans. Le Père Noël recevra les enfants le dimanche de 10 à 18 heures.

Bayeux

Le tant attendu arrivera le samedi 7 décembre à 15 heures sur la place Saint-Patrice, accompagné de Mickey et Minnie.

Et d'autres villes…

Il se rendra également à Mondeville, Pont-L'Évêque, Rots, etc.

Pratique. Infos :calvados-tourisme.com