Jeux Olympiques de Londres: le programme de ce jeudi 2 août

Aviron - à partir de 10h50

Derniers jours de compétition olympique à Eton Dorney. Les hommes disputent les finales du deux de couple et du quatre sans barreur poids léger, tandis que leurs homologues féminins seront à huit.

En lice : les Français Cécric Berrest et Julien Bahain et les Australiens David Crawshay et Scott Brennan.

Basket - à partir de 10h

Une fois n'est pas coutume, les Français de Vincent Collet démarrent cette troisième journée de championnat olympique en premiers, en affrontant la Lituanie dès le début de la matinée. De leurs côtés, Kobe Bryant et ses comparses se réserveront pour la soirée, au cours de laquelle se déroulera leur match face au Nigéria.

Canoë-kayak - à partir de 16h18

Slalom

Dernier jour pour le slalom olympique en canoë-kayak avec les finales masculine (en canoë biplace) et féminine (en kayak monoplace).

Cyclisme sur piste - à partir de 17h

Vitesse par équipes

Tandis que la journée du vendredi 3 août sera consacrée à la poursuite par équipes, les cyclistes entreront sur la piste olympique du vélodrome pour démarrer ces JO par la vitesse par équipes. La médaille d'or sera remise en début de soirée, après 19h20.

Escrime - à partir de 20h15

Fleuret par équipes

Les épreuves individuelles terminées, place à la compétition par équipes et aux médailles pour le fleuret.

Gymnastique artistique - à partir de 17h30

Concours général individuel

C'est désormais aux femmes de faire face aux juges lors du concours général individuel.

En lice : les espoirs français seront portés par Aurélie Malaussena, tandis que les Britanniques Hannah Whelan et Rebecca Tuney seront soutenues par le public anglais.

Natation - à partir de 20h30

Malgré le record olympique du nageur américain Michael Phelps (détenteur de 19 médailles, toutes couleurs confondues) et les exploits français, la natation n'a pas encore fini de distribuer les récompenses. Ce jeudi 2 août, les nageuses disputent les finales du 200m brasse et du 100m nage libre.

Sous réserve de qualifications : la Française Camille Muffat, l'Américaine Allisson Schmitt et l'Italienne Federica Pelligrini sont attendues.