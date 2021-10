Dimanche 1er décembre 2019, des flocons devraient tomber en Normandie selon Météo France. Très tôt dans la matinée, les premières neiges pourraient arriver notamment sur l'Est de la région. L'Eure, l'Orne et l'Est du Calvados, comme la ville de Lisieux ou Pont-l'Évêque, devraient être touchés. En fin d'après-midi, la neige devrait laisser sa place au retour du soleil.