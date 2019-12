Hockey. Rouen s'impose au bout du suspense

Le match

Après un premier tiers maitrisé mais sans but, les Jaunes et Noirs vont parvenir à ouvrir la marque après un peu moins de cinq minutes dans le deuxième tiers par Joris Bedin. Malgré une nette domination pendant toute la durée du match, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient se faire punir à deux minutes du terme alors qu'ils évoluaient à cinq contre trois, par Emil Bagin. Après, une prolongation qui ne donne rien, les Rouennais vont parvenir à s'imposer grâce au tir au but de Bastien Maia.

La fiche

Rouen - Joris Bedin (Juha Koivisto, Vincent Nesa) 4:56

Nice - Emil Bagin (en supériorité numérique 2) (Olivier Dame Malka, Antonin Dusek) 16:55

Rouen - Bastien Maia

Prochain rendez-vous

Les Dragons, quatrièmes au classement reçoivent le leader Grenoble, dimanche 1er décembre 2019, sur l'Ile Lacroix.