Fécamp. Logements sociaux : guichet unique

Pour faciliter les démarches, la ville de Fécamp (Seine-Maritime) a adhéré en mai 2019 au Système national d'enregistrement (SNE) des demandes de logements sociaux. La démarche se fait en ligne via la plateforme demande-logement-social.gouv.fr. Il n'est plus nécessaire de faire une demande par bailleur, une seule suffit. L'ensemble des bailleurs sociaux travaillent avec la plateforme. Sur Fécamp, on retrouve Immobilière Basse Seine, Séminor, Habitat 76, Propriété familiale de Normandie et prochainement Sodineuf et Logeo Seine Estuaire.

Les demandes se font donc par le net, mais la ville de Fécamp a décidé de mettre en place un accompagnement personnalisé via son Pôle logement. Il s'agit d'un guichet unique, où il est possible de vous aiguillier, de suivre votre demande voire de réorienter vers les services sociaux. Fécamp dispose de 2 900 logements sociaux. Le guichet est situé 2e étage de l'ancien hôpital.