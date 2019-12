Rouen. Histoires et légendes normandes en bande dessinée

Désormais déclinée en sept tomes, la série qui est publiée aux Éditions Eure du terroir sous la direction de Raphaël Tanguy s'inspire des contes traditionnels de notre terroir.

Le patrimoine normand

La maison d'édition fête cette année ses dix ans : "J'ai voulu allier mes deux passions : le terroir normand et la BD, explique Raphaël Tanguy. Nous avons publié pendant longtemps une BD par an mais depuis quatre ans nous avons accéléré la production avec une moyenne de trois à quatre BD par an. Notamment des bandes dessinées inspirées par les sites archéologiques de la région, deux tomes sur les nouvelles de Maupassant ou encore une BD qui illustre les chroniques de Nono et Moumoune à la radio. Mais c'est notre série sur les légendes de Normandie, dont nous avons édité le premier tome en 2018, qui est aujourd'hui la plus étoffée. En plus des sept tomes, il y a déjà deux hors-séries sur les légendes du Mont-Saint-Michel". La maison d'édition localisée à Évreux participe régulièrement aux festivals de BD normande en particulier festi'BD d'Évreux et Normandiebulle à Darnétal pour promouvoir cette production régionaliste.

Des histoires inédites

C'est Raphaël Tanguy qui déniche les histoires à mettre en BD : "Je me base sur des recueils de textes du XIXe siècle que je trouve en foire à tout ou en bibliothèques mais aussi sur un site internet qui recense de nombreuses légendes normandes, la Piterne, du nom d'un animal imaginaire. Je lis énormément et je fais la sélection des auteurs en fonction des histoires choisies". Les BD sont produites de manière chorale : "Chaque histoire suggère un univers distinct". En moyenne c'est une dizaine d'auteurs qui sont sollicités pour chacune des publications. "Nous avons des dessinateurs et scénaristes fidèles comme Céka, Marcel Uderzo, Ludovic Souillard ou Juan-Maria Cordoba car au départ c'est surtout une aventure amicale, souligne Raphaël Tanguy. Mais pour les sept tomes plus de 20 auteurs différents ont été impliqués". À partir du tome 3, devant le succès de la bande dessinée, il prend le parti de regrouper ces histoires sous des thématiques distinctes : il y a eu un tome sur les fantômes, un autre sur les chevaliers, les fées ou les lutins et le dernier évoque le monde marin et ses monstres. Reste à venir en août prochain un 8e tome, dont le thème n'est pas encore dévoilé !

7. Sept tomes sont déjà publiés dans la série Histoire et légendes normandes. 2. Raphaël cumule les activités : éditeur et auteur pour Eure et terroir, il est également professeur des écoles. Grâce à ce double cursus, il prend toujours soin de privilégier l'aspect pédagogique de ses BD. 3. Chaque année les éditions participent aux salons BD d'Évreux, de Darnétal et de Gisors. 2008. Le premier tome de la série a été publié en 2008. 7. En moyenne sept histoires sont rassemblées dans chaque tome. 10. Une dizaine de scénaristes ou dessinateurs participent à chaque opus. Pratique. Histoires et légendes normandes. Sous la direction de Raphaël Tanguy. Éditions Eure et terroir.