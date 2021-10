Rouen. Ils prennent le contrepied du Black friday

Black friday, Chic friday, Black week… Le nom change parfois, mais il s'affiche sur presque toutes les vitrines du centre-ville de Rouen, le vendredi 29 novembre. Quelques rares enseignes ont pourtant choisi de ne pas participer à la fièvre acheteuse du Black friday. "Notre message, c'est pour éviter la surconsommation. On n'est pas contre cette journée, chacun fait ce qu'il a envie de faire, explique Laetitia Chemin, gérante de la friperie Frip & Co. Nous, on veut faire prendre conscience des conséquences écologiques. Par exemple, il faut 2 500 litres d'eau pour faire un T-shirt, alors qu'on en a déjà assez."

Pour inciter les clients à opter pour les objets de seconde main, la boutique reverse 10 % de son chiffre d'affaires du jour à des associations. L'enseigne Nature et découvertes de la rue de la Champmesle s'est aussi distinguée avec une opération Fair friday.