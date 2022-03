Le "Normandie horse show" du 4 au 12 août à St Lô

Les organisateurs accueilleront, du 4 au 12 août, 6.000 participants français et étrangers aux cours des différentes compétitions de sports équestres où quelque 35.000 visiteurs sont attendus, ont-ils indiqué jeudi dans un communiqué.

Les meilleures équipes européennes de horse-ball s'affronteront pendant la Champions'League, du 9 au 11 août. Les Français, vainqueurs en 2011, tenteront de réitérer leur exploit en s'imposant en finale le samedi soir face aux Espagnols, Belges et Anglais.

Le horse-ball est un sport collectif opposant deux équipes de six cavaliers, où les joueurs doivent ramasser un ballon équipé d'anses en cuir par terre pour marquer des buts comme au basket.

Côté saut d'obstacles, Kevin Staut, champion d'Europe individuel 2009 et vice-champion du monde par équipe 2010, et son compatriote Marc Dilasser tenteront de porter haut les couleurs de la France, en dépit de la présence de nombreux cavaliers étrangers.

Une dizaine de nations ont en effet engagé leurs meilleurs cavaliers dans deux épreuves internationales (une et deux étoiles) comptant pour le classement mondial. Sont attendus des cavalières et cavaliers d'Angleterre, d'Irlande, d'Espagne, du Brésil, d'Equateur et des Emirats arabes qui porteront leurs espoirs sur la princesse de Dubaï Latifa Al Maktoum.

Quant aux chevaux de trait, dont les plus beaux spécimens de race cob normand, ils défileront dans les rues de Saint-Lô le 9 août et participeront à des épreuves d'élevage (8 et 9 août) et d'attelage (11 et 12 août).

Des chevaux de travail participeront aux championnats régionaux (modèles et allures), mâles, femelles de 2 et 3 ans, poulinières et étalons le 8 août tandis que des pur-sang arabes d'endurance seront proposés à la vent