Mathieu. Une femme brûlée dans un incendie

Il était environ 12 h 17 lorsqu'un appartement a été en proie aux flammes ce jeudi 28 novembre, à Mathieu, une commune au nord de Caen.

Brûlée au torse et au visage

Un bâtiment comprenant un appartement d'habitation et un commerce au rez-de-chaussée a pris feu. À l'arrivée des secours, issus des casernes de Caen et de Ouistreham, les flammes étaient éteintes et ne s'étaient pas propagées aux alentours. Cet incendie a néanmoins touché deux personnes. Une femme de 39 ans, brûlée au torse et au visage, a été transportée en urgence absolue au CHU de Caen via une ambulance. L'autre, âgée de 62 ans, qui n'est autre que sa mère, a été légèrement incommodée par les fumées et transportée en urgence relative, vers le CHU de Caen également.

La gendarmerie et le maire de la commune de Mathieu étaient sur les lieux.