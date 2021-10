Alençon. Le retour des salons George Sand

C'est pour occuper les après-midi d'hiver que Pierre Tisseyre avait lancé les Salons George Sand à l'hiver 2018, à Alençon.

Chaque dimanche vers 16 h, on y joue du piano, lit des textes, boit du thé ou du café. Cette expérience ne devait durer que quelques dimanches, mais elle a attiré du monde jusqu'en juin 2019. Depuis le dimanche 24 novembre 2019, Pierre Tisseyre récidive. Les 1er et 8 décembre, ce sera sur Jules Verne, qui avait rencontré George Sand. Une rencontre non sans conséquences, puisqu'elle a permis la naissance de 20 000 lieues sous les mers !

Salons George Sand, 9 rue de l'école normale à Alençon. Réservation : 06 25 79 55 90.