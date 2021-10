Cherbourg-en-Cotentin. La rénovation du théâtre durera un an

Les échafaudages forment le nouveau paysage qui borde le Théâtre à l'italienne de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) depuis le jeudi 21 novembre 2019. Une installation qui prépare le chantier de rénovation des trois façades et des couvertures de l'édifice inauguré en 1882. L'objectif est de redonner un coup de neuf à l'extérieur du site, à l'image de son allure datant de la fin du XIXe siècle, et classé au titre des Monuments historiques. Et il était temps semble-t-il, d'enclencher une restauration complète, alors que certains éléments (comme des groupes sculptés mis sous filet en 2015) menaçaient de s'effondrer et qu'une restauration de la toiture en zinc et de la balustrade du pavillon est avait été réalisée en urgence la même année.

Benoît Richou, architecte du théâtre.

Un théâtre pour tous

Le public pourra continuer à se rendre à la Scène nationale le Trident et à l'Artothèque durant l'année que prendront les travaux. D'ici là, une bâche représentant la façade de l'édifice recouvrira le théâtre dès le mois de janvier 2020. Autre objectif : donner envie aux Cherbourgeois d'entrer à l'intérieur. "Anciennement, le théâtre était un édifice complètement fermé, et plutôt réservé à une élite. Aujourd'hui, la ville souhaite ouvrir de plus en plus le théâtre à tous les habitants de Cherbourg, en donnant une certaine transparence à la façade nord, afin de leur donner envie d'accéder au vestibule, et donc in fine de découvrir la scène de ce théâtre à l'italienne", a déclaré Benoît Richou, architecte en charge du projet de rénovation du théâtre.

Un coût de près de 2,45 millions d'euros

"La ville engage aujourd'hui la restauration de ses façades, avec une mise en lumière de la façade principale, ainsi que la réfection de la toiture du foyer et la révision de la toiture de la salle de spectacle", a annoncé la 4e plus grande ville de Normandie. Pour ce faire, un parapluie sera aussi installé, - rien à voir avec le film de Jacques Demy - pour protéger la couverture et la charpente en cours de travaux, et éviter les infiltrations d'eau. Écoutez les explications de Delphine Benchet, conductrice d'opérations à la ville de Cherbourg-en-Cotentin :

Delphine Benchet, conductrice d'opérations à la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Au total, la restauration complète et l'éclairage de l'édifice (effectif à la fin des travaux) s'élève à près de 2,45 millions d'euros hors taxe. Elle est co-financée par la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la région Normandie, le Conseil départemental de la Manche, et la Direction régionale des affaires culturelles.