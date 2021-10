Rouen. Contre Béziers, QRM peut enfin sortir de la zone rouge

Sur une bonne dynamique, QRM poursuit sa remontée. Surtout, la troupe de Manu Da Costa commence à donner sa pleine mesure dans le jeu.

Avec cette série de bons résultats, est-ce que vous sentez les joueurs plus libérés ?

Ce n'est pas sur l'état d'esprit que l'on est mieux aujourd'hui, c'est sur la compréhension, l'exigence, l'intensité, la rigueur, la discipline, la tactique… Aujourd'hui, tous ces éléments permettent d'être plus performants en termes de points.

Ce week-end, il y a la possibilité de quitter la zone rouge…

Bien évidemment que c'est important ! C'est pour ça qu'on était frustrés au Gazélec, car la victoire nous aurait permis tout de suite de sortir. Ce match peut nous permettre d'emmagasiner des points au-delà du classement, car ce qui nous manque ce sont des points. Il faut qu'on rattrape ce déficit de points.

Au-delà des résultats, est-ce que cette équipe arrive à maturité ?

Ça correspond beaucoup plus à ce que l'on veut faire. On a trouvé une assise défensive intéressante, offensivement on est capables de faire mal à tout moment, on est capables de créer beaucoup de jeu… Ça prouve que cette équipe est en perpétuelle progression et on arrive à être constants. En début de saison, cette inconstance inexplicable nous faisait défaut. Gardons cette humilité et souvenons-nous de ce qui s'est passé pour ne pas revenir à nos démons.