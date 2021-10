Fécamp. Exercice antipollution dans le port

La préfecture de Seine-Maritime, après des exercices en 2007 à Dieppe, en 2010 à Saint-Valery-en-Caux et en 2013 au Tréport, a testé son plan POLMAR (Pollution maritime) dans le port de Fécamp. Il s'agissait d'un exercice de lutte contre une pollution type hydrocarbure ou chimique. Ces exercices sont rendus obligatoire depuis 1978 et la catastrophe de l'Amoco Cadiz.

Le test de mercredi a permis de tester le dispositif de protection du port et de former le personnel (secours, SNSM, agents du port ou de la ville, etc.). L'exercice s'est décliné en deux ateliers.

La mise en place du barrage antipollution. - Gilles Anthoine

Un chantier de nettoyage des galets a été installé sur la plage et un barrage de 140 mètres a été mis en place à l'entrée du port. Le plan POLMAR, dont les moyens physiques sont situés au Havre, a pour but de protéger les zones les plus vulnérables de notre littoral, et notamment les ports du Tréport, de Dieppe, de Saint-Valery-en-Caux, de Fécamp et du Havre.