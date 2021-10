Caen. Trafic de cannabis en centre-ville

Les deux amis qui comparaissent devant le tribunal de Caen mardi 26 novembre sont jeunes, 19 et 20 ans. Le premier vend du cannabis auprès d'une vingtaine de clients. Le second met son appartement de la rue de Bras à disposition pour y effectuer les transactions plus à l'abri. Les deux consomment.

Nocif pour la santé

et la société

Entre août 2018 et février 2019, ils se sont livrés à un trafic régulier plutôt lucratif, jusqu'à ce qu'ils soient interpellés lors d'un contrôle de police en train de fumer dans une voiture. Très nonchalant, le vendeur, qui depuis a déménagé chez ses grands-parents dans l'Aveyron et y travaille, ne semble pas prendre très au sérieux sa comparution. L'hébergeur qui, lui, a démarré une formation, semble plus concerné. La procureure leur rappelle que ce sont des faits graves qui mettent en danger la santé des individus et qui contribuent à une économie souterraine nocive pour la société.

Pour usage et trafic de stupéfiants, le premier sera condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 4 000 euros.

Pour usage et complicité de trafic de stupéfiants, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis.