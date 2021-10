Elbeuf. Première victoire pour les commerçants

Mettre en péril le commerce de centre-ville au profit des zones périphériques, il n'en est plus question pour Djoudé Mérabet. Avec les commerçants, le maire d'Elbeuf a obtenu une première victoire contre le supermarché E.Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Dans son viseur ? Un projet de réorganisation de la galerie marchande pour accueillir un espace parfumerie de plus de 400 m2, finalement refusé par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).

Une inquiétude

pour l'emploi

"C'est la nature de l'activité qui me pose problème car il y a déjà des parfumeries et des instituts à Elbeuf et à Caudebec. Si c'est complémentaire, moi ça me va ! Mais là, c'était clairement concurrentiel", justifie l'édile. Pour lui, les dix postes promis ne pèsent pas lourd face aux 33 postes concernés en centre-ville. "Je n'ai pas empêché la création d'emplois, j'ai empêché la destruction d'emplois", affirme-t-il. Toutefois, la victoire obtenue le mardi 26 novembre n'est pas définitive, puisque la direction du E.Leclerc a quatre mois pour faire appel et renvoyer le dossier devant une commission nationale. "Nous avons juste remporté la première mi-temps, reconnaît Djoudé Mérabet. S'il le faut, je reprendrai mon bâton de pèlerin et je continuerai la bataille."