Seine-Maritime. Tous en tracteur vers Paris

Mercredi 27 novembre 2019, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs appellent les agriculteurs à manifester à Paris et à s'y rendre en tracteur. Les revendications sont toujours les mêmes : les zones de non-traitement, les distorsions de concurrences et l'agribashing. Les agriculteurs de Seine-Maritime feront partis de la mobilisation.