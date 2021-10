Cinéma. Une avalanche record pour la Reine des Neiges 2

Plus de deux millions de personnes se sont pressées dans les cinémas français lors de la première semaine d'exploitation du film La Reine des Neiges 2. Le nouveau Disney enchaîne également les records partout dans le monde.

Le retour sur grand écran d'Elsa, Olaf ou encore Anna a cumulé près de 1 300 000 spectateurs de plus que le premier volet de la série. L'épisode détrône également Le Monde de Némo, qui culminait à 1 800 000 spectateurs lors de sa première semaine en 2003.

Outre-Atlantique, le film a déjà engrangé 127 millions de dollars, et dans le monde, on estime le chiffre d'affaires du film à 350 millions de dollars. Le record de La Reine des Neiges aux alentours de 1,2 milliard de recettes sera-t-il battu ? Disney peut d'ores et déjà compter sur la BO du film déjà écoulée à 10 millions d'exemplaires.