Normandie. Trois Cafés Gourmands aux Zéniths

Trois Cafés Gourmands n'en finit plus de gravir les échelons du succès. Leur premier album, Un Air de Rien a déjà été écoulé à plus de 350 000 exemplaires, sans compter les sites de streaming.

Coté clips, A nos souvenirs, Ainsi va la vie, Évidemment, cumulent déjà plus de 172 millions de vues sur Youtube.

La tournée elle est aussi est couronnée : plus de 80 dates, dont la plupart à guichets fermés, et l'Olympia prévu lundi 2 décembre 2019. Parmi ce tour de France des Zéniths, le groupe sera également de passage en Normandie le jeudi 28 novembre 2019 au Zénith de Caen et le vendredi 6 décembre 2019 au Zénith de Rouen.

Le trio pourrait également se retrouver sous le sapin de beaucoup de Normands, puisqu'une version deluxe de leur premier album Un Air de Rien est disponible depuis le vendredi 15 novembre, comprend le CD et le DVD Live.

Mylène, chanteuse du groupe était au micro de Tendance Ouest pour parler de cette formidable aventure.