Contre une équipe de Clermont mal classée, les Drakkars étaient tout particulièrement méfiants sur leur glace le samedi 23 novembre dernier. Le souvenir du revers contre Brest alors lanterne rouge était bien prégnant.

Des Caennais appliqués

Bien leur en a pris car en se montrant sérieux et appliqués, les Caennais l'ont emporté, enjolivant ainsi leur début de championnat d'un dixième succès en onze matchs. Les Calvadosiens ont surtout repris place en tête de la D1 à la faveur des autres résultats. "Reprendre la première place, c'est vraiment quelque chose d'important, se réjouissait l'entraîneur caennais Luc Chauvel après coup. Je regrette qu'on se soit fait peur et qu'on n'ait pas réussi à tuer le match. Malgré tout, on ne s'est pas senti trop en danger dans l'ensemble. Ces trois points sont clairement importants pour nous." Les Drakkars joueront Neuilly-sur-Marne, 3e, ce samedi 30 novembre (18h30).