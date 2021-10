Argentan. Le chef Arnaud Viel, 20 ans de Renaissance

Il a reçu son étoile au Michelin en 2016. Il affiche deux toques au Gault-et-Millau. Depuis 1999, Arnaud Viel est avec son épouse Cécilia, à la tête de L'hostellerie de la Renaissance, à Argentan (Orne), la ville où il est né.

"On a juste fait évoluer notre maison avec notre cœur, on a eu la chance d'avoir les clients qui nous suivent", explique Arnaud Viel, qui souligne "la récompense de l'étoile Michelin en 2016. Un réconfort. Je suis un dur, mais j'ai besoin d'être soutenu. Les chefs, on est toujours dans le doute." Pour fêter les 20 ans de son installation, le chef argentanais a publié lundi 25 novembre 2019 : Cuisine et intuition en Normandie, un livre de recettes qui magnifie les produits du terroir. "Ce n'est pas le cuisinier qui fait la recette, ce sont les bons produits", dit Arnaud Viel, qui se définit comme un "résistant du terroir". Il évoque ses 20 années de chef à Argentan, "qui sont passées très vite" :

Arnaud Viel Impossible de lire le son.

Entouré de quelques amis chefs, Arnaud Viel a célébré la sortie de son livre, lundi 25 novembre 2019, à La Renaissance.